Gelsenkirchen: Busse statt Bahnen auf der Linie 301

Wegen einer Baustelle am Kärntener Ring in Gelsenkirchen fahren dort bald Busse statt Bahnen.

Gelsenkirchen-Horst. Wegen der Baustelle am Kärntener Ring in Gelsenkirchen fahren Busse statt Bahnen auf der Linie 301. Bogestra richtet Ersatzhaltestelle ein.

Die seit Mitte März laufenden Bauarbeiten am Kärntener Ring haben am Wochenende Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr. So fahren auf der Linie 301 von Samstag, 28. März, Betriebsbeginn, bis Montag, 30. März, Betriebsende, zwischen den Haltestellen GE-Buer Süd Bf und Essener Straße Busse statt Bahnen.

Weil für die Ersatzbusse andere Abfahrtszeiten gelten, bittet die Bogestra Fahrgäste, sich im Vorfeld der Reise zu informieren. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über die Mutti-App abgerufen werden.

Auch andere Linien sind betroffen

Die Ersatzbusse fahren die Originalhaltestellen der Straßenbahn und bei Mittelbahnsteigen die festen Ersatzhaltestellen am Fahrbahnrand an. Eine besondere Situation ergibt sich für die Haltestelle Kärntener Ring. Dort wird am Samstag zwischen Turfstraße und Hügelstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Außerdem ist vorgesehen, dass bei der Linie 301 ab Dienstag, 31. März, Betriebsbeginn, der Streckenabschnitt ab der Ersatzhaltstelle auf dem Kärntener Ring bis zur Essener Straße durch Busse ersetzt wird. Durch die Erneuerung der DB-Brücke auf der Turfstraße wird dieser Ersatzverkehr etwa ein Jahr dauern. Wegen der Bauarbeiten kommt es auch zu Veränderungen für verschiedene Buslinien an der Haltestelle Kärntener Ring.

