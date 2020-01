Die Schalker Meile an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen.

Messungen Gelsenkirchen: Bessere Luftqualität an der Schalker Meile

Gelsenkirchen. Messungen an der Kurt-Schumacher-Straße haben ergeben: Die Luftqualität ist dort von 2018 auf 2019 gestiegen. Der NO2-Wert ist gesunken.

Die Luftqualität in Gelsenkirchen ist im Jahr 2019 gestiegen. So sank der Messwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 46 Mikrogramm (2018) auf 41 Mikrogramm. Das berichtet die IHK Nord-Westfalen und bezieht sich auf Messungen des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) an der Schalker Meile auf der Kurt-Schumacher-Straße. Damit liegt der Messwert nur noch einen Mikrogramm über dem erlaubten Grenzwert von 40.

„Der Green-City-Plan der Stadt entfaltet seine erhoffte Wirkung“, sagt Joachim Brendel, Bereichsleiter Verkehr und Infrastruktur der IHK Nord-Westfalen. Die IHK hatte sich von Beginn an dafür ausgesprochen, zur Aufrechterhaltung von Ver- und Entsorgung sowie der Mitarbeitermobilität auf generelle Diesel-Fahrverbote zu verzichten.

Mit den weiteren Maßnahmen aus dem Green City Plan und der laufenden Erneuerung der Fahrzeugflotten sei damit zu rechnen, dass auf der Kurt-Schumacher-Straße der Grenzwert von 40 Mikrogramm bereits in naher Zukunft nicht mehr überschritten werde, so die Einschätzung der IHK.