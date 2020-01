Gelsenkirchen: Beinahe-Crash zwischen Bus und Transporter

Einen Unfall mit einer verletzten Gelsenkirchenerin meldet die Polizei. Eine Seniorin stürzte in einem Bus und kam ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall mit einer verletzten Gelsenkirchenerin ist es am Montag, 27. Januar 2020, in Gelsenkirchen gekommen. Eine Seniorin stürzte in einem Bus und kam ins Krankenhaus.

Vollbremsung: Kleintransporter kreuzt den Weg eines Linienbusses

Gegen 20.55 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Straße Fersenbruch in Richtung Stadtzentrum. Zeitgleich wollte ein 49-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Kleintransporter den Fersenbruch im Stadtteil Heßler von der Verbindungsstraße aus kommend kreuzen und in den Klapheckenhof fahren.

Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 33-jährige Busfahrer eine Vollbremsung ein. Durch den Ruck stürzte eine 64-jährige Businsassin zu Boden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Sachschaden entstand nicht, es kam zu keinem Zusammenstoß. https://www.facebook.com/WAZGelsenkirchen/

