Gelsenkirchen: Alarm nach Verpuffung an Campinggaskocher

Gelsenkirchen Einen Brand und eine Explosion meldeten Anrufer der Feuerwehr Gelsenkirchen. Daraufhin rückten die Retter mit einem Großaufgebot aus.

Gelsenkirchen. Großalarm für die Feuerwehr Gelsenkirchen. Mehrere Anrufer berichteten der Leitstelle am Montagabend, 23. März 2020, 18.32 Uhr, über ein Feuer nach einer Explosion mit mehreren Verletzten im Stadtnorden.

Daraufhin entsandte die Feuerwehrleitstelle ein Großaufgebot an Fahrzeugen zur Einsatzstelle an der Steinheimer Straße im Gelsenkirchener Stadtteil Scholven. Die ersten Einheiten konnten nach Angaben der Rettungskräfte den Alarm jedoch nicht bestätigen. Auf einem Balkon kam es laut Feuerwehr vermutlich aufgrund "eines undichten Anschlusses an einer Campinggasflasche zu einer Verpuffung". An der Flasche war ein Campinggaskocher angeschlossen.

Zum Glück, so die Feuerwehr, sei niemand verletzt worden. An der Einsatzstelle waren Einheiten der Feuerwache Lüttinghof, Feuerwache Buer, sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

