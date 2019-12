Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Ückendorf. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Ückendorf. In Gelsenkirchen hat ein Mann alkoholisiert einen Unfall verursacht und ist dann abgehauen. Polizisten konnten ihn später vorläufig festnehmen.

Gelsenkirchen: 28-Jähriger nach Unfallflucht festgenommen

Nach einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Busche im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf am späten Dienstagabend, 10. Dezember, wurde ein 28-jähriger Citroen-Fahrer vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben.

Der Mann beschädigte gegen 23.30 Uhr mit seinem Auto einen am Straßenrand geparkten Pkw in Spiegelhöhe und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Einer Polizeistreife fiel die unsichere Fahrweise des 28-Jährigen auf. Die Beamten hielten den Mann auf der Ückendorfer Straße an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Citroen-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und keine Fahrerlaubnis besitzt.

Der Verkehrssünder, der aus Rumänien stammt und in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste die Polizisten zur Wache begleiten. Bei dem Unfall entstand den Angaben zufolge geringer Sachschaden.