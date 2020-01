Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fünf Vorstellungen im Februar

Die Premiere der Tanzproduktion „Momo“ wird am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier gefeiert.

Weitere Vorstellungen gibt es am 1., 8., 9., 16. und 29. Februar, am 1., 15. und 29. März. Karten gibt es jeweils an der Theaterkasse oder unter 0209 4097200. Weitere Infos: www.musiktheater-im-revier.de