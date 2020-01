Einsatz für die Polizei Gelsenkirchen an der Horster Straße in Buer. (Symbolbild)

Überfall Frau in Buer überfallen – Zeugen stellen Tatverdächtigen

Gelsenkirchen-Buer. Zeugen haben in Gelsenkirchen-Buer einen Mann (26) gestellt, der zuvor eine Frau (40) überfallen und in eine Hofeinfahrt gezerrt haben soll.

Ein 26 Jahre alter Gelsenkirchener steht im Verdacht, am Neujahrsabend in Buer eine Frau überfallen und anschließend in eine Hofeineinfahrt gezerrt zu haben. Als die Frau um Hilfe schrie, floh der Mann.

Um 20.12 Uhr wurde die Polizei Gelsenkirchen am 1. Januar zur Horster Straße alarmiert. Mehrere Zeugen hielten dort den 26-Jährigen fest. Ihnen war es gelungen, den fliehenden Mann zu stellen und bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten.

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Die 40 Jahre alte Frau blieb bei dem Überfall unverletzt. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.