Gelsenkirchen-Altstadt. Die Polizei Gelsenkirchen fahndet mit einem Foto nach einer mutmaßlichen Taschendiebin. Sie soll einer Frau die Geldbörse gestohlen haben.

Fotofahndung: Polizei Gelsenkirchen sucht eine Taschendiebin

Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei Gelsenkirchen aktuell eine tatverdächtige Taschendiebin. Die bislang unbekannte Frau steht im Verdacht, bereits am 12. Oktober, gegen 14.05 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße in der Stadtmitte die Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin gestohlen zu haben. Die Kundin probierte in dieser Zeit Schuhe an. Die junge Frau wird laut Polizei auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt.

Gelsenkirchener Polizei hat alle sonstigen Ermittlungsansätze ausgeschöpft

Da alle sonstigen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Fotos der Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: http://url.nrw/43g.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder-8240 (Kriminalwache) zu melden.