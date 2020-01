Gelsenkirchen-Hassel. An drei Tagen in der Woche bekommt man bei Fisch Hübner in Gelsenkirchen-Hassel frischen Fisch - frisch gebraten oder auch roh zum Mitnehmen.

Fisch-Spezialität: Bald gibt’s wieder Skrei in Gelsenkirchen

In Sachen Fisch macht ihr so schnell niemand etwas vor. Ulrike Buri, Inhaberin von Fisch Hübner aus Hassel, hat vor vielen Jahren den elterlichen Betrieb übernommen und vor einiger Zeit auf ein neues Konzept gesetzt. Auf Wochenmärkten war sie immer schon anzutreffen, den Arbeitszweig hat das Ehepaar jetzt aufgegeben, nachdem ihr Mann in Rente gegangen ist. Aber den Hofverkauf an der Lüttinghofstraße 1a gibt es natürlich weiter.

Bratrollmöpse und Bratheringe sind der Renner

Außerdem kann man es sich ab dem 8. Januar wieder mittwochs, freitags und samstags von 8 bis 15 Uhr dort gut gehen lassen, Backfisch frisch aus der Pfanne, Räucherfisch und - die absoluten Renner - selbstgemachte Bratrollmöpse und Bratheringe bestellen. Dazu nach Wahl hausgemachte Salate und Bratkartoffeln. „Das Besondere an uns ist, dann man die Portionsgrößen selbst bestimmen kann“, sagt die Chefin. „Da gibt es Kunden, die möchten maximal 150 Gramm Fisch essen, andere schaffen locker 600 Gramm“, sagt sie.

Ganz frischen Fisch gibt’s nur ab Mitte der Woche

Auch Fisch, den man selbst zu Hause zubereitet, kann man an den Öffnungstagen bekommen. Montags verkauft sie keinen Fisch, „weil ich Wert auf frischen und qualitativ besten Fisch lege, den kann ich aber am Wochenanfang durch die Transportwege nicht anbieten.“ Seelachs, Salm, Zander, Wolfsbarsch und Black Tiger - viele Sorten liegen bei der 63-Jährigen in der Theke.

Skrei-Fleisch ist fest und dick, aber trotzdem zart

Ab Anfang Januar erfreut der Skrei, das Gold der Lofoten, wieder die Fischliebhaber. „Danach sind die Kunden völlig verrückt. Der Skrei ist im Grunde der Winterkabeljau, der über die Barentssee, dem Nordpolarmeer, zu den Lofoten schwimmt. Sein Fleisch ist fester, dicker und trotzdem zart und mager“, sagt Ulrike Buri und verrät ihr Lieblingsrezept. Man braucht 600 g norwegisches Skreifilet, 6 EL Butter und zwei EL Öl. Die Filets (je 150 g) aus dem Kühlschrank nehmen und zimmerwarm werden lassen.

Erst die Pfanne erhitzen, danach kommt Öl und Fisch hinein

Eine beschichtete Pfanne erhitzen, erst dann den Fisch mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legen und etwa eine Minute in Öl scharf anbraten. Dann Butter zugeben und etwa zwei Minuten weiterbraten. Den Skrei wenden und bei reduzierter Hitze eine bis drei Minuten weiterbraten. Die Pfanne mit einem Deckel schließen, vom Herd nehmen, circa sechs Minuten ruhen lassen und dann servieren.