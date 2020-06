Feuerwehr bekämpft Scheunenbrand in Gelsenkirchen

Diese Scheune in Gelsenkirchen steht im Vollbrand. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden am Montag, 15. Juni aus. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.

Gelsenkirchen-Hassel Ein Scheune in Gelsenkirchen steht im Vollbrand. Das Feuer brach in den Morgenstunden aus. 60 Retter bekämpfen die Flammen. Keine Verletzten.

Eine brennende Scheune hält die Feuerwehr Gelsenkirchen seit dem frühen Montagmorgen, 15. Juni, in Atem. 60 Kräfte sind im Einsatz. Menschen und Tiere sind nicht zu Schaden gekommen.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Carsten Jost ist die Gelsenkirchener Feuerwehr seit 5.35 Uhr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in Hassel im Einsatz. Auf einem Gehöft an der Bußmannstraße steht eine ungefähr zehn mal 40 Meter große Scheune im Vollbrand. In der Scheune befinden sich landwirtschaftliche Maschinen und Stroh. Der Dachstuhl und Teile der Giebelwand sind bereits eingestürzt. Weder Menschen noch Tiere sind bisher zu Schaden gekommen.

Die Retter bekämpfen die Flammen laut Feuerwehr unter anderem mit zwei Drehleiterfahrzeugen und mehreren Strahlrohren. Rund 60 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen sind im Einsatz. Das Technische Hilfswerk Gelsenkirchen unterstützt die Löscharbeiten mit einem Radlader. Mit ihm werden die Strohballen auseinander gezogen und abgelöscht. Die Einsatzdauer kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Zur möglichen Brandursache gibt es noch keine Angaben. Die Polizei wird die Ermittlungen aufnehmen.