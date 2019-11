Polizei und Feuerwehr wurden zu einem Brand in einer Shisha-Bar in Gelsenkirchen-Schalke gerufen. (Symbolbild)

Brand Feuer in Shisha-Bar in Gelsenkirchen-Schalke ausgebrochen

Gelsenkirchen-Schalke. In Gelsenkirchen-Schalke hat es am Montagabend in einer Shisha-Bar gebrannt. Was die Ermittler der Polizei als Brandursache vermuten.

Polizei und Rettungskräfte sind am Montag, 25. November, gegen 17.45 Uhr zu einem Brand an der Liboriusstraße in Schalke gerufen worden. Ein 30-jähriger Angestellter einer Cocktail- und Shisha-Bar hatte Rauch bemerkt, als er das Lokal öffnen wollte.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, sicherten Brandermittler der Polizei Spuren und befragten Zeugen. Nach ersten Ermittlungen gehen sie von einem technischen Defekt im Küchenbereich als Brandursache aus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.