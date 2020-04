Die Gelsenkirchener Feuerwehr hat einen Wohnungsbrand erfolgreich bekämpft. In einer Küche in Hassel stand Müll in Flammen, verletzt wurde niemand.

Küchenbrand Feuer in Gelsenkirchener Küche: Wehr löscht brennenden Müll

Die Gelsenkirchener Feuerwehr hat am Montag, 6. April 2020, einen Wohnungsbrand im Stadtnorden erfolgreich bekämpft. In einer Küche stand Müll in Flammen, verletzt wurde niemand.

Haus war menschenleer

Rauch drang aus dem Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Valentinstraße im Stadtteil Hassel, als die ersten Einheiten der nahegelegenen Feuerwache Hassel um 9.50 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen. Ein Anrufer hatte der Leitstelle den Qualm auf der Rückseite des Hauses gemeldet. Einheiten der Wache Hassel und Buer rückten daraufhin aus. Der erste Atemschutztrupp verschaffte sich Zugang zu der Wohnung und fand brennenden Müll in der Küche vor. Der Abfall konnte mit einem Strahlrohr schnell abgelöscht werden.

Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.

