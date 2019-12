Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infos zum Feinstaub

Das Landesumweltamt ermittelte an der Kurt-Schumacher-Straße am 31. Dezember 2018 eine Feinstaubbelastung im Mittel von 37 und am 1. Januar 2019 von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Werte des Vor-Jahreswechsels 17/18 lagen demnach bei 16 respektive 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Laut der EU-Richtlinie 1999/30/EG sind pro Jahr maximal 35 Überschreitungen des Grenzwertes von 50 Mikrogramm zulässig. Gelsenkirchen hatte bei Feinstaub in den vergangenen drei Jahren insgesamt 24, 28 beziehungsweise 26 Überschreitungstage und lag damit unterhalb der Vorgaben.

Der städtische Haupt- und Finanzausschuss lehnte einstimmig ein Böller-Verbot ab, das die Deutsche Umwelthilfe gefordert hatte. Ein Alleingang einer Kommune bringe nichts. Laut einer EU-Studie sterben in Europa jährlich 310.000 Menschen an den Folgen der Feinstaub-Belastung, davon 65.000 in Deutschland.