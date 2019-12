Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Feuerwehr spricht von ruhigen Weihnachtsfeiertagen: Insgesamt rückten die Retter 207 Mal aus.

Feiertagsbilanz: 207 Einsätze für Gelsenkirchener Feuerwehr

Für die stresserprobte Gelsenkirchener Feuerwehr verliefen die Weihnachtsfeiertage nach eigener Einschätzung „größtenteils ruhig“. Nichtsdestotrotz ist die Zahl der Einsätze dreistellig: 207 Mal wurden die Retter zu Hilfe gerufen.

207 Einsätze bis zum 2. Weihnachtsfeiertag

Den Strich unter die Aufrechnung der Einsatzzahlen zog die Gelsenkirchener Feuerwehr am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages – bis dahin hatte sie 207 Einsätze abgearbeitet. Darunter waren sechs Einsätze im Bereich Brandschutz, wovon ein Wohnungsbrand in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag im Stadtteil Feldmark für ein Großaufgebot von Einsatzkräften sorgte.

Dachwohnungsbrand mit einer verletzten Person

Bei diesem Brand in einer Dachgeschosswohnung wurde eine Person verletzt, so dass sie zur weiteren Versorgung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus transportiert werden musste. In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages konnte der Einsatz dann erfolgreich abgeschlossen werden.

Rettungsdienst in 198 Fällen im Einsatz

Zusätzlich zu den Einsätzen im Bereich Brandschutz leistete die Feuerwehr Gelsenkirchen in drei Fällen technische Hilfe. Im Bereich des Rettungsdienstes wurden die Einsatzkräfte in insgesamt 198 Fällen alarmiert. Davon war bei 28 Einsätzen zusätzlich ein Notarzt an der Einsatzstelle erforderlich, zusätzlich wurden 64 Krankentransporte durchgeführt.