Die Gelsenkirchener Polizei hat ein Päarchen geschnappt, das mehrfach mit Falschgeld in der Gelsenkirchener City bezahlt hat – unter anderem mit gefälschten 20-Euro-Scheinen. Die Abbildung zeigt symbolhaft Falschgeld, wie es für Theater- und Film-Produktionen gedacht und sogar als "illegal" beschriftet ist. Manche haben den Aufdruck "Prop Copy", bei anderen ist der Hinweis auf ihre Unechtheit zwar vorhanden, aber auf bloßem Blick schlechter zu bemerken.

Falschgeld Falschgeldbetrüger in Gelsenkirchener Innenstadt gefasst

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Gelsenkirchener Polizei hat ein Päarchen geschnappt, das mehrfach mit Falschgeld in der City bezahlt hat. Ein 23-Jähriger kam in Haft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falschgeldbetrüger in Gelsenkirchener Innenstadt gefasst

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Freitag ein Päarchen festgenommen, das mehrfach erfolgreich in der Gelsenkirchener Innenstadt mit Falschgeld bezahlt hat. Ein 23-Jähriger aus Gelsenkirchen kam in Haft.

Mit falschen 20-Euro-Scheinen bezahlt

Nachdem Freitag, 17. Januar, ein 23-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau aus Gelsenkirchen in verschiedenen Geschäften an der Bahnhofstraße bereits drei Mal mit gefälschten 20-Euro-Banknoten bezahlt hatten, konnten das betrügerische Duo beim vierten Bezahlen auf frischer Tat angetroffen und gegen 17.20 Uhr festgenommen werden.

Falscher Fünfhunderter sichergestellt bei Durchsuchung

Bei der Durchsuchung des Falschgeld-Duos konnte eine weitere gefälschte Banknote, ein 500-Euro-Schein, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Weil gegen den 23-jährigen ein Haftbefehl vorlag, gab er zunächst falsche Personalien an. Erfolgreich war sein Überlistungsversuch allerdings nicht: Die Polizei deckte seine Identität trotzdem fix auf. Darauf wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. https://www.facebook.com/WAZGelsenkirchen/

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite