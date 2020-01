Der Bochumer Chor Chorrosion wird beim Neujahrsempfang der Gelsenkirchener Linken in der Bleckkirche auftreten.

Gelsenkirchen. Die Linke Gelsenkirchen setzt beim Neujahrsempfang Zeichen. In der Bleckkirche ist eine Musikrevue geplant – mit Liedern gegen den „Rechtsruck“.

„Empört Euch“: Musikrevue beim Neujahrsempfang der Linken

Zum Neujahrsempfang laden Ratsfraktion und Kreisverband der Gelsenkirchener „Linken“ am Freitag, 10. Januar ab 19 Uhr in die Bleckkirche, Bleckstraße 1 in Bismarck ein. Als kulturpolitische Antwort auf den aktuellen Rechtsruck präsentiert dieser zehnte Neujahrsempfang der Partei unter dem Titel „Empört Euch“ eine musikalische Revue gegen Rechts mit bekannten Liedern und teilweise neuen Texten von und mit dem Bochumer Chor Chorrosion.

Werke von Georg Kreisler undKonstantin Wecker bis zu den Ärzten

Auf dem Programm stehen Werke von Georg Kreisler, Konstantin Wecker, Wolf Biermann, den Ärzten, Hanns Eisler sowie zahlreiche weitere deutsche und internationale Lieder der demokratischen und antifaschistischen Bewegung. Im Anschluss an die ca. einstündige Aufführung freuen sich die Mitglieder von Fraktion und Kreisverband wie jedes Jahr auf viele anregende Gespräche. Interessierte sind herzlich willkommen.