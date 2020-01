Haft Drogen dabei: Gesuchter Gelsenkirchener muss in Haft

Gelsenkirchen-Altstadt. Mehr als ein halbes Jahr hinter Gittern muss ein Mann aus Gelsenkirchen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Betruges vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drogen dabei: Gesuchter Gelsenkirchener muss in Haft

Für mehr als sechs Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 25-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Freitagabend, 10. Januar, gegen 21 Uhr, am Bahnhof festnahm.

Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Betruges vor. Da er bei der Festnahme Betäubungsmittel bei sich hatte, erwartet ihn nun ein neues Strafverfahren.