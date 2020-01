Drei Jahre lang die EU-Vorgaben eingehalten

EU-Vorgabe ist, dass ein Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht öfter als 35 Mal im Jahr überschritten werden darf. Feinstaub führt zu Husten, Atemnot sowie zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Allein in Deutschland Allein in Deutschland sterben nach Angaben der Europäischen Umweltagentur in Deutschland jährlich mehr als rund 60.000 Menschen vorzeitig durch Feinstaub.

Gelsenkirchen hatte bei Feinstaub in den vergangenen drei Jahren insgesamt 24, 28 beziehungsweise 26 Überschreitungstage und lag damit unterhalb der Vorgaben. Die Luftqualität in Gelsenkirchen schwankte in den vergangenen zwei Tagen von gut bis schlecht.