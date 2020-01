Gelsenkirchen-Altstadt. Die Parfümerie-Filiale bestand seit 1986 in der Gelsenkirchener City. Ein Umzug sei nach der Schließung am 15. Februar nicht geplant, hieß es.

Douglas schließt an der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen

Die Douglas-Filiale auf der Bahnhofstraße 68 in Gelsenkirchen schließt zum 15. Februar 2020. Seit dem 1. Juli 1986 bestand der Parfümerie-Laden in der Innenstadt. Ein Umzug sei laut Unternehmenssprecherin Julia Scherger nicht geplant.

Die Douglas-Sprecherin lässt in der Begründung für die Schließung Interpretationsspielraum: „Als wirtschaftlich agierendes Unternehmen überprüfen wir regelmäßig unser Filialnetz und die Geschäftstätigkeit unserer Stores. Vereinzelte Schließungen oder Standortveränderungen sind Bestandteil des Tagesgeschäftes von Douglas und jedem anderen Einzelhändler, um zukunftsfähig zu bleiben. Entscheidungen, Standorte zu schließen, zu verlagern oder neu zu eröffnen, hängen dabei immer von sehr vielen individuellen Parametern vor Ort ab. Zudem spiegeln sie ein Marktumfeld wider, in dem sich das Konsumentenverhalten zunehmend wandelt.“ Das kann man so verstehen, dass der Umsatz im Stadtsüden am Ende nicht mehr reichte.

Parfümerie-Kette setzt verstärkt auf den Online-Handel

Ein anderer Einflussfaktor ist das Konsumverhalten, wie die Unternehmenszahlen zeigen. Gerade das Angebot an Parfüm und Kosmetik lässt sich online gut vertreiben. Im Geschäftsjahr 2018/19 steigerte das Unternehmen mit europaweit 2400 Filialen seinen Konzernumsatz um 5,4 Prozent auf 3,5 Milliarden. Der stärkste Wachstumstreiber war dabei erneut der E-Commerce-Bereich mit einem Plus von 38,2 Prozent. Die Online-Kanäle trugen dabei 16,9 Prozent zum Gesamtjahresumsatz bei. In Deutschland erzielte Douglas sogar fast ein Drittel des Gesamtumsatzes online (29,4 Prozent) und damit drei Mal so viel wie der nächste Wettbewerber. Das Unternehmen, das 1821 als Seifenfabrik in Hamburg gegründet wurde und dessen Zentrale sich mittlerweile in Düsseldorf befindet, setzt also den Fokus strategisch verstärkt auf den Online-Handel.

Aktuell warten satte Rabatte von bis zu 70 Prozent auf Kunden in Gelsenkirchen. Zwei Schilder im Eingangsbereich weisen darauf hin. Ganz aus Gelsenkirchen verschwindet die Parfümeriekette jedoch nicht: „Die Filiale in Buer auf der Hochstraße 13 bleibt“, so Julia Scherger, „weiterhin bestehen.“