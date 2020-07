Diebstahl: Polizei fahndet mit Kamerafotos nach Diebin

Gelsenkirchen-Rotthausen. Eine Kamera hat eine mutmaßliche Diebin gefilmt. Jetzt fragen die Gelsenkirchener Ermittler: Wer kann helfen, die Frau identifizieren.

Mit mehreren Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen eine tatverdächtige Diebin, die eine Seniorin bestohlen hat. Wer kann helfen, die Frau zu identifizieren, fragen nun die Ermittler.

Geldbörse einer 76-Jährigen gestohlen

Die gesuchte Frau entwendete am 23. März dieses Jahres gegen 12.30 Uhr in einem

Lebensmittelgeschäft an der Steeler Straße in Rotthausen die Geldbörse einer 76

Jahre alten Frau aus deren Rucksack und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Weitere Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://url.nrw/43g

