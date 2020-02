Die Resolution des Rates

Das steht drin in der Resolution, die der Rat in seiner Sitzung am gestrigen Donnerstag verabschiedete:

„Der Rat der Stadt Gelsenkirchen verurteilt aufs Schärfste die in einem Social-Media-Post der AfD-Gelsenkirchen vom 29. Januar 2020 konstruierten und abwegigen Inhalte und politischen Positionen. Die Mitglieder des Rates erwarten von den AfD-Ratsmitgliedern und fordern sie zugleich auf, sich öffentlich, jeweils persönlich und auch inhaltlich von dem oben genannten Post zu distanzieren und sich in der Ratssitzung dafür zu entschuldigen.“