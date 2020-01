Die Mama sucht noch Namen fürs Gelsenkirchener Neujahrsbaby

Es fällt dem jungen Mann noch sichtlich schwer, die Äuglein zu öffnen. Doch als die Mama ihn auf der Geburtshilflichen Station des Marienhospitals behutsam an ihre Wange drückt und vor Glück strahlt, da zwinkert auch der kleine Kerl im himmelblauen Strampler den neugierigen Gästen von der WAZ für einen kurzen Moment entgegen. Um 2.36 Uhr in der Nacht auf Mittwoch ist der Nachwuchs von Irina und Arun Constantin im Ückendorfer Krankenhaus zur Welt gekommen – als erstes Gelsenkirchener Baby im neuen Jahrzehnt! Verwandte und Freunde der Familie haben ihn schon gebührend willkommen geheißen. Nur eines fehlt noch: sein Name.

Im Krankenhaus arbeitende Ärztin hilft als Dolmetscherin

„Wir haben zwar schon eine Idee, wie der Kleine heißen soll. Aber festgelegt haben wir uns noch nicht“, sagt Irina Constantin. Und weil die 35-Jährige, die mit ihrer Familie seit einem Jahr im Stadtteil Horst lebt, noch kein Deutsch spricht, springt die in dem Krankenhaus arbeitende Ärztin Ana Jizdan als Dolmetscherin ein. Sie übersetzt auch, dass die Mutter froh und erleichtert ist, dass die Geburt letztlich doch relativ reibungslos über die Bühne gegangen ist.

Gelsenkirchener Marienhospital ist auf Frühchen-Geburten spezialisiert

Frau Mama und Herr Papa grübeln derzeit noch über den richtigen Namen für ihren ersten Sohn. Die drei älteren Schwestern des Gelsenkirchener Neujahrsbabys sind schon ganz gespannt auf ihren Bruder. Foto: Michael Korte / FFS

Gelsenkirchens Neujahrsbaby ist nämlich ein „Frühchen“, das „nur“ mit 45 Zentimetern Körpergröße und 2740 Gramm Gewicht zur Welt kam. Der Kopfumfang lag bei 33 Zentimetern. „Die Entbindung erfolgte in der 35. Schwangerschaftswoche. Wie schön, dass es Mutter und Sohn nun gut geht“, sagt Mohamed Nosseir. Der 34-jährige Oberarzt arbeitet seit einem Jahr am Marienhospital, zuvor war er lange in einem Krankenhaus im hessischen Gießen im Einsatz. Heute lebt Nosseir in Essen und verweist noch einmal darauf, dass das Marienhospital ein Perinatalzentrum ist und sich auf die Behandlung von Frühchen- und Mehrlingsgeburten spezialisiert hat.

Der noch namenlose Junge ist im Hause Constantin übrigens Kind Numero vier. Daheim wird er ausschließlich auf Mädels treffen. Seine älteren Schwestern sind 14, 12 und 10 Jahre alt. „Die freuen sich schon alle sehr auf ihren kleinen Bruder“, betont die aus der rumänischen Stadt Barbulesti stammende Mutter Irina und strahlt. Wann die beiden aus dem Krankenhaus nach Hause zum Rest der Familie dürfen, stand am Donnerstagmittag noch nicht genau fest. Die Sehnsucht ist auf beiden Seiten groß.

Schätzung für 2019: 2710 Kinder wurden in Gelsenkirchen geboren

Das Statistische Landesamt hat am Donnerstag zudem die Zahl der Lebendgeborenen für 2019 veröffentlicht. In ganz NRW waren dies 170.280 Kinder, davon rund 2710 in Gelsenkirchen. Bei beiden Zahlen handelt es sich laut Landesamt aber nur um Schätzungen, die präzisen Zahlen sollen Mitte dieses Jahres – wohl im Juni – veröffentlicht werden.

Mit Blick auf die Zehn-Jahres-Statistik für Gelsenkirchen zeigt sich, dass die 2710 Neugeborenen der drittbeste Wert seit 2010 sind. Der Rekord im vergangenen Jahrzehnt stammt aus 2018, als 2811 Kinder hier zur Welt kamen. Die jetzige Schätzung von 2710 Kindern bedeutet einen Rückgang um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das zweitbeste Ergebnis wurde 2017 mit 2725 Neugeborenen erzielt. Schlechtester Wert: 1959 Kinder in 2011. Es war das einzige Mal in der vergangenen Dekade, dass die 2000er-Marke unterschritten wurde.

Einzige Kommune mit einem deutlichen Geburtenplus war Bottrop

Im gesamten Regierungsbezirk Münster, zu dem Gelsenkirchen gehört, gab es in 2019 geschätzt 25.150 Lebendgeborene – ein Minus von 1,7 Prozent. Die einzige Kommune mit einem deutlichen Geburtenplus war Bottrop mit 1050 Kindern (plus 5,1 Prozent). Den stärksten Rückgang im Regierungsbezirk verzeichnete laut Landesamt der Kreis Coesfeld mit 5,8 Prozent.