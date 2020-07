Der Kommunalwahlkampf in Gelsenkirchen nimmt Fahrt auf

Gelsenkirchen. Der Wahlkampf vor der Kommunalwahl am 15. September nimmt Fahrt auf. Die OB-Kandidaten touren aktuell durch die Stadt. Unsere Wahl-Splitter.

Wie steht es um die Baumaßnahmen am Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion? Die SPD-Kandidatin für das höchste Amt der Stadt Gelsenkirchen, Karin Welge, hat sich jetzt einen Überblick darüber verschafft. Gemeinsam mit der SPD Heßler und Verantwortlichen des Vereins SV Hessler 06 besuchte sie am Mittwoch, 1. Juli, die Anlagen. Die Sanierung des überalterten Bestandsgebäudes, in dem sich unter anderem die Umkleidekabinen und sanitären Einrichtungen der Sportler befinden, sei immer ein zentrales Anliegen der SPD gewesen, heißt in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

OB-Kandidatin Karin Welge will über Bildung diskutieren

Ein weiterer Termin für einen Austausch mit Akteuren dieser Stadt steht für Karin Welge bereits: Am Freitag, 10. Juli, will sie über Bildung in Gelsenkirchen diskutieren. Die Podiumsdiskussion beginnt um 18 Uhr im Fritz-Steinhoff-Haus, am Greitenstieg 4. Dann soll es in offener Diskussion Antworten geben auf die Fragen: Wie können wir unsere Schulen und Schüler stärken? Welchen Einfluss haben Medien, Gamifikation und lebenslanger Wissenserwerb auf unsere Bildungslandschaft? Wie steht es um die Chancengleichheit in unserer Stadt? Neben Karin Welge sitzen der Bildungs- und Schulforscher Prof. Bos und den Poetry Slamer, Gamer und Jugendarbeiter Jan-Michel Seglitz aka Jay Nightwind auf dem Podium. Anmeldungen unter team-karin-welge@spd-gelsenkirchen.de oder der Telefonnummer 0209 - 179910 gebeten.

Gelsenkirchens Grüne besuchen Verbraucherzentrale

David Fischer, Oberbürgermeisterkandidat der Gelsenkirchener Grünen, und die grüne Spitzenkandidatin zur Kommunalwahl, Adrianna Gorczyk, haben kürzlich die Verbraucherzentrale besucht. „Die Einladung stand schon seit Wochen, die Corona-Beschränkungen haben uns die Terminfindung erschwert", erläutert Adrianna Gorczyk. Sie begrüßten Sigrun Wichmann, die neue Leiterin der Beratungsstelle und verabschiedeten sich gleichzeitig von Rafael Lech, dem Vorgänger Wichmanns.

„Es war sehr spannend zu erfahren, welche Bedarfe bei den Verbrauchern in Gelsenkirchen vorwiegen", so David Fischer über das Treffen. Dabei entstand auch Neues: „Eine gemeinsame Idee war es, zum Beispiel mit der Ehrenamtsagentur zu kooperieren und zu versuchen, einen Pool an ehrenamtlichen Übersetzer zu etablieren, die für Beratungsgespräche angefragt werden können", berichtet David Fischer.

Susanne Cichos (FDP) will Handwerk ein neues Forum bieten

„Eine kluge Stadt braucht Talente“, ist Susanne Cichos, Oberbürgermeister-Kandidatin der FDP, überzeugt. Sie möchte in Zukunft jungen Absolventen von Meisterschulen, Fachhochschulen, Berufskollegs oder Universitäten ein neues Forum bieten. Dabei sollen, so die Idee, einmal im Jahr auf den Gelsenkirchener Plätzen große Open-Air-Ausstellungen stattfinden, bei denen sich unterschiedliche Ausbildungsbetriebe präsentieren. „Anbieten würde sich in der Altstadt der Heinrich-König- und Bahnhofsplatz, sowie im Stadtnorden der Urbanusplatz in Buer“, so Susanne Cichos.

Wie eine Art bunter Marktplatz könnten sich dann die unterschiedlichen Ausbildungsbetriebe präsentieren und ihre Mitarbeiter und ihre Arbeit vorstellen. „Zudem könnte sehr leicht ein Kontakt zu Betrieben geknüpft werden“, glaubt Susanne Cichos. „Ich möchte, dass Gelsenkirchen nicht nur zur #MöglichmacherStadt wird, sondern sich auch als Talentstadt in der Region durchsetzt“, so Susanne Cichos.

