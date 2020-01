Gelsenkirchen. Auch in diesem Jahr wollen Gelsenkirchens Händler an zehn Sonntagen ihre Geschäfte öffnen. Wann und wo das geplant ist, zeigt unser Überblick.

Das sind die verkaufsoffenen Sonntage 2020 in Gelsenkirchen

Schöner shoppen in der Stadt – und das auch noch an einem Sonntag. Auch für 2020 will Gelsenkirchens Handel an insgesamt zehn Sonntagen seine Ladentüren bei elf örtlichen Veranstaltungen öffnen. Wo das Einkaufen zum Ende der Woche in diesem Jahr geplant ist – ein Überblick.

Verkaufsoffene Sonntage in Altstadt, Buer und Horst

Gelsenkirchen-Altstadt

5. April: Blumen- und Gartenmarkt

7. Juni: GEspaña

4. Oktober: Bauernmarkt

8. November: 1000 Lichter in der City

Gelsenkirchen-Buer

14. Juni: Buer Live

30. August: City-Fest

6. Dezember: Weihnachtsmarkt

Gelsenkirchen-Horst

29. März: Horster Mobilitätsschau

14. Juni: Mittelalterfest Gaudium

27. September: Horster Herbst

29. November: Horster Adventsmarkt

Veranstaltungen sind in Gelsenkirchen traditionsreiche Events

Der Handelsverband NRW Westfalen-West, auf dessen Antrag die verkaufsoffenen Sonntage in die Verwaltung der Stadt einfließen, begründet ihn mit den Worten: „Die den jeweiligen Öffnungswünschen zugrundeliegenden Veranstaltungen sind traditionsreiche Events, die bereits in der Vergangenheit jeweils die Grundlage für Sonderöffnungszeiten bildeten.“

Ein Besonderheit für Horst sei das Mittelalterfest Gaudium Mitte Juni. Da das Spektakel nur alle zwei Jahre stattfindet, sei die „die anlassgebende Veranstaltung für einen verkaufsoffenen Sonntag im Wechsel das Horster-Sommerfest oder eben das Mittelalterfest“, heißt es in einer Vorlage. Ganz konkret bedeutet das: Die komplette Essener Straße soll für den Autoverkehr gesperrt werden. Dort werden 50 Aussteller den Trödelmarkt bestücken, außerdem soll es eine Bühne geben, auf der sich Horster Vereine und Musiker präsentieren können. Der Josef-Büscher-Platz soll zum Parken genutzt werden.

Deutscher Gewerkschaftsbund lehnt die Sonntagsöffnungen in Gelsenkirchen ab

In einer Stellungnahme der Verwaltung heißt zu dem Erlass: „Alle Veranstaltungen sind aus den Vorjahren bekannt.“ Die freizugebenden Ladenöffnungen seien außerdem, wie auch im Vorjahr, auf das enge Umfeld der Veranstaltungen begrenzt. Dabei sind die Straßen und Hausnummern ausschlaggebend. Außerdem wird betont: „Die Veranstaltungen stellen ein öffentliches Interesse im Sinne der Vorschrift dar.“

Bereits Ende Oktober wurden die zuständigen Gewerkschaften, die Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, die Kirchen, die Industrie- und Handelskammer (IHK) und auch die Handwerkskammer zu dem Erlass befragt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund in der Region Emscher-Lippe stehe, so heißt es in einer Vorlage der Verwaltung, den „beantragten Sonntagsöffnungen ablehnend gegenüber“.

Schutz der Sonntagsruhe ist für den DGB auch in Gelsenkirchen vorrangig

Das Argument des Gewerkschaftsbundes wird direkt hintan geführt: Die geplanten verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage hält er nicht für eine Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des Handels gegenüber anderen Städten. „Der verfassungsmäßige Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe der Beschäftigten im Einzelhandel wäre vorrangig.“ Die Gewerkschaft Verdi geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert den Rat der Stadt auf, „im Sinne der Beschäftigten keine Verordnung über verkaufsoffene Sonntag zu erlassen“.

Das Katholische Stadtdekanat Gelsenkirchen lehnt die Sonn- und Feiertagsöffnungen ebenfalls ab, schließt sich der DBG-Stellungnahme an. Die evangelische Kirche habe sich laut Vorlage nicht geäußert. Die IHK hingegen habe „keine Bedenken gegen die Freigabe der Ladenöffnungen an den beantragten Terminen“.

Rat der Stadt Gelsenkirchen soll am 13. Februar entscheiden

Verkaufsoffene Sonntage „ziehen eine Vielzahl von Besuchern in die Stadt, die als Kunden nicht nur dem Handel und der Gastronomie zu Gute kommen, sondern die Besucher können auch die Besonderheiten und die Attraktivität der jeweiligen Stadt- und Stadtteilzentrenkennenlernen und werden zum Wiederkommen animiert“, erklärt die Verwaltung abschließend in ihrer Stellungnahme. Verkaufsoffene Sonntage würden zur Stärkung der Innenstädte beitragen und seien somit mittelstandsverträglich.

Am 6. Februar geht die Beschlussvorlage zu den Sonntagsöffnungen für 2020 zur Vorberatung in den Hauptausschuss, am 13. Februar dann wird der Rat der Stadt darüber entscheiden.

