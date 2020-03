Coronavirus: Täglich Gottesdienst im Netz aus Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Gottesdienste mit Gläubigen in der Kirche sind derzeit nicht erlaubt. Die Propsteigemeinde Gelsenkirchen bietet nun täglich Online-Gottesdienste.

Ab sofort gibt es täglich eine Heilige Messe der Propsteikirche St. Augustinus -- allerdings für Gottesdienstbesucher in Zeiten des Infektionsschutzes nicht in der Kirche, sondern über das Internet. Über die Plattform Youtube sendet Pfarrer Mirco Quint nun täglich, von montags bis sonntags, immer um 8.30 Uhr -- verfolgbar über Computer, Smartphone oder Tablet. Wer teilhaben möchte an dem Angebot und die nötige technische Ausstattung daheim hat: der Link ist über die Homepage der Gemeinde erreichbar, und zwar via https://www.propstei-ge.de/messeaugustinus.







