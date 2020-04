Coronavirus: "LernBar" sichert Ausbildung bei St. Augustinus

Gelsenkirchen Bei der St. Augustinus GmbH in Gelsenkirchen sichert während der Corona-Krise eine digitale Plattform die Ausbildung der 500 Nachwuchskräfte.

Not macht erfinderisch: Bei der St. Augustinus GmbH sichert während der anhaltenden Corona-Pandemie eine digitale Plattform die theoretische Ausbildung der rund 500 Nachwuchskräfte.

„Eine Woche Theorieausfall ließe sich auffangen, aber fünf, sechs oder mehr Wochen ohne theoretischen Unterricht bekommen wir nicht wieder aufgeholt“, erklärte die Pädagogische Schulleiterin Christel Buchholz-Mielke. Aus dieser Not ist die Idee bei den Lehrkräften gereift, auf die "LernBar" zurückzugreifen, eine im St. Augustinus-Konzernverbund etablierte E-Learning-Plattform.

Aufgaben und Arbeiten werden hochgeladen und kommentiert

Innerhalb kurzer Zeit wurden für alle Schülerinnen und Schüler des Kirchlichen Bildungszentrums für Gesundheitsberufe im Revier, die noch nicht mit der "LernBar" verknüpft waren, sowie für die Lehrkräfte Zugangsdaten erstellt und Kurse angelegt. Die Lehrkräfte kommunizieren nun mit den Schülerinnen und Schülern über die LernBar. Wurden die Daten anfangs noch per E-Mail versendet, so kann inzwischen jeder Auszubildende seine Arbeiten direkt in der LernBar hochladen, wo die Lehrkraft diese aufrufen kann und einen Kommentar für den einzelnen Auszubildenden einstellen kann.

Für jeden Arbeitsauftrag existiert zudem ein virtuelles Forum, in dem Schüler Fragen stellen und gemeinschaftlich mitlesen können. Hier kann die jeweilige Lehrkraft direkt antworten. Auch die Lehrkräfte haben ein eigenes Forum für den internen Austausch, was durchaus Sinn ergibt, zumal viele von ihnen gegenwärtig im Home Office arbeiten.

Die St. Augustinus GmbH ist einer der größten Arbeitgeber der Region im sozialen Sektor.

