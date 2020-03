Corona: Stadt nutzt verkehrsarme Zeit für Straßenarbeiten

Gelsenkirchen Die Stadt Gelsenkirchen nutzt die durch die Corona-Krise entstandene verkehrsarme Zeit für Straßenarbeiten. Auf der Florastraße geht's los.

Straßenarbeiten in (verkehrsberuhigten) Corona-Zeiten: Die Stadt Gelsenkirchen will nun die durch die Corona-Schutzverordnung entstandene verkehrsarme Zeit nutzen, um Markierungsarbeiten durchführen zu lassen. "So können Störungen und Behinderungen weitgehend vermieden werden", heisst es seitens der Stadt.

Aktuell laufen Straßenarbeiten auf der Gelsenkirchener Florastraße

Aktuell laufen diese Arbeiten auf der Florastraße und der Overwegstraße. In der kommenden Woche sollen die Markierungen im Bereich Feldmarkstraße / Am Stadtgarten, Alfred-Zingler-Straße, Feldhauser Straße und Bussardhof fortgesetz werden.

In regelmäßigen Abständen müssen Markierungen auf Straßen erneuert oder nach Bauphasen neu aufgebracht werden. Zumeist kommt es dabei immer wieder zu Behinderungen des laufenden Verkehrs.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.