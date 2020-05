Corona: St. Joseph und Türkisch-Deutscher Verein solidarisch

Gelsenkirchen-Schalke. Gemeindemitglieder von St. Joseph in Gelsenkirchen-Schalke und der Türkisch-Deutsche Hilfsverein versorgen den Stadtteil mit Schutzmasken.

Aus Baumwoll-Stoffresten nähen zehn Frauen des Türkisch-Deutschen Hilfsvereins und sieben Mitglieder der Pfarrei St. Joseph Mund-Nase-Masken für das Projekt „Schalker Familienpaten“. Insgesamt wurden bereits über 1000 Stück dieses Behelf-Mund-Nasenschutz (BMNS) genäht. 300 wurden kostenfrei an das Awo Seniorenzentrum an der Grenzstraße, 150 an zwei weitere Senioreneinrichtungen und 60 für jugendliche Flüchtlinge vom Café Vielfalt des DGB. Dabei ist es den jungen Flüchtlingen wichtig, auch etwas zurückzugeben. Jugendliche Flüchtlinge überreichen der Vorsitzenden des Türkisch-Deutschen Hilfsvereins Necmiye Öztürk und Pfarrer Ingo Mattauch bekamen als Dankeschön Gummiband für das Nähen weiterer Masken zugunsten des Projektes Schalker Familienpaten geschenkt.

Weitere Stadtteil-Initiativen mit im Boot

Weitere selbstgenähte Masken können übrigens nach telefonischer Vereinbarung mit Pfarrer Ingo Mattauch in der Pfarrkirche St. Joseph in Schalke gegen eine Spende für die Familienpaten abgeholt werden. Mit Spenden im Boot sind auch die Initiative der Schalker Geschäftsleute und von „Schalke blüht auf“ mit Sachspenden. Auch das Stadtteilbüro Schalke unterstützt diese und mobilisiert, ermutigt, verbreitet den Aufruf zu Stoffspenden, sammelt Stoffe und schaut, dass viele fleißigen Näherinnen dazukommen. An die 500 Masken konnten so auch an Menschen weitergegeben werden, die sie dringend benötigen, an finanziell schwächer gestellte Familien auch gratis. Seit 2018 unterstützen der Türkisch-Deutsche-Hilfsverein, die Katholische Kirchengemeinde St. Joseph, die Stiftung-Schalker-Markt Schüler aus der Friedrich-Grillo-Grundschule durch Begleitdienst zum Unterricht und Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe-Unterricht.

Wer eine Mund-Nase-Maske bestellen möchte, sollte sich bei Ingo Mattauch, Telefon 0209-82504 oder via Mail ingo.mattauch@bistum-essen.de melden.