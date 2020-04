Corona: Sparkasse Gelsenkirchen unterstützt Spendenplattform

Gelsenkirchen Die Gelsenkirchener Sparkasse will Vereine und soziale Projekte unterstützen. Die Spendenplattform "WirWunder" macht es möglich.

Um bürgerschaftliches Engagement in Gelsenkirchen zu fördern, unterstützt die Sparkasse Gelsenkirchen die neue Spendenplattform „WirWunder.de“. Soziale Projekte von Vereinen aus der Region können damit direkt gefördert werden, die gespendeten Gelder fließen vollständig an das gewählte Projekt. Für die Umsetzung kooperieren die Sparkassen mit der Non-Profit-Initiative betterplace.org, die seit 2007 aktiv ist.

„Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir gemeinsam handeln und denen helfen, die Unterstützung brauchen“, sagt Bernhard Lukas, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gelsenkirchen. An welches Projekt das Geld überwiesen wird, entscheidet jeweils der Spender: „Die Angebote sind vielfältig: Es geht beispielsweise um Lebensmittelpakete für Kinder in Not, die Versorgung von Obdachlosen oder auch volle Näpfe in Tierheimen“, so Lukas weiter. Die Plattform ist ausschließlich Organisationen vorbehalten, die als gemeinnützig anerkannt sind, und Projekten, die in Deutschland durchgeführt werden. Weder die Sparkassen noch betterplace.org verdienten an "WirWunder.de", versichert das Institut. Insgesamt gaben die Sparkassen in Deutschland im Jahr 2019 432 Millionen Euro für Spenden und Sponsoring-Maßnahmen zugunsten ehrenamtlicher Projekte und Initiativen aus.

