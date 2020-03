Tanja Adolphs (links) und Petra Bec vom Verein "Gelsenkirchen packt an! - Warm durch die Nacht" packen Care-Pakete für Obdachlose und Bedürftige. Für die Füllung ist der Verein auf Lebensmittelspenden angewiesen.

Coronavirus Corona: So können Sie Bedürftigen in Gelsenkirchen helfen

Gelsenkirchen Der Verein "Gelsenkirchen packt an! - Warm durch die Nacht" sucht dringend Spenden, um Care-Pakete für Obdachlose und Bedürftige zu packen.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Obdachlose und Bedürftige aus Gelsenkirchen leiden in diesen Tagen besonders unter der Corona-Krise. Doch es gibt Hilfe und Unterstützung, schon seit mehreren Jahren, in diesen Zeiten aber auf besonderem Wege: Der Verein "Gelsenkirchen packt an! - Warm durch die Nacht" geht ganz pragmatisch mit der neuen Situation um.

Der Gelsenkirchener Verein packt nun Care-Pakete

Das Problem: Das Austeilen von Suppe, heißen Getränken, die Gespräche und Begegnungen am Hauptbahnhof - all das ist aufgrund der Auflagen nicht mehr möglich. Vielen Bedürftigen fehlt nun die einzige (warme) Mahlzeit am Tag.

Kurzerhand dachte der Verein einen neuen Weg - und packt nun Care-Pakete, die mit Lebensmitteln gefüllt für etwa zwei Tage reichen sollen. Es gibt Konserven, Obst, Trinkpäckchen, Süßigkeiten, aber auch mal die eine oder andere, besondere Leckerei.

Verein sucht Lebensmittelspender für die Care-Pakete

Für diese Care-Pakete sucht "Warm durch die Nacht" Spender. Erst vor wenigen Tagen ist die Aktion gestartet - die Resonanz sei bislang schlicht "überwaltigend", wie Tanja Adolphs von "Warm durch die Nacht" berichtet. Die Versorgung der Bedürftigen soll aber auch weiterhin und vor allem nachhaltig gesichert sein.

Die Lebensmittelspenden können direkt am Hauptbahnhof-Lager (am DB Rolltor, rechts neben der Sparkassenfiliale) abgegeben werden - jeden Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite von "Warm durch die Nacht" im Internet oder auf der Facebookseite des Vereins.

