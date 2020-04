Corona: Keine Maiandachten an Gelsenkirchener Waldkapelle

Gelsenkirchen-Buer. Die Veranstaltungen an der Sieben-Schmerzen-Kapelle im Westerholter Wald fallen wegen Infektionsgefahr aus. Der Förderverein bedauert die Absage.

Für viele Katholiken zählen die Maiandachten an der Sieben-Schmerzen-Kapelle im Westerholter Wald zum Glaubensjahr wie der Spaziergang am Sonntag durchs nahe Grün. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Veranstaltungen jedoch in diesem Jahr ausfallen, teilt Konrad Herz mit, Vorsitzender des Fördervereins der Sieben-Schmerzen-Kapelle.

„Wir bedauern das sehr, die Andachten unter freiem Himmel gehörten sonst immer zu den Höhepunkten des Jahres“, sagt Herz. Trotzdem habe es aus Sicherheitsgründen keine Alternative zur Absage der Gottesdienste gegeben.

Gelsenkirchener Verein hofft auf ökumenische Dank-Andacht nach der Krise

Die Maiandachten lockten in den vergangenen Jahren immer zahlreiche Menschen in den Westerholter Wald. Gestaltet wurden die Andachten von Vereinen und Verbänden aus den Kirchengemeinden in Gelsenkirchen und Herten, die Gesamtorganisation der Reihe lag beim Förderverein.

„Wir stellen aber fest, dass die Kapelle gerade in diesen schwierigen Zeiten für viele Menschen offenbar sehr wichtig ist“, so Herz. Spaziergänger, die sich im Westerholter Wald aufhielten, würden häufig einen Stopp an der Kapelle einlegen, dort eine Kerze anzünden oder ein kurzes Gebet sprechen. „Ich würde mir wünschen, dass wir an der Kapelle eine große ökumenische Dank-Andacht feiern, wenn die Krise überstanden ist“, so der Vereinsvorsitzende. Mehr Informationen gibt es im Internet: www.sieben-schmerzen-kapelle.de