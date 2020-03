Auch viele Restaurants in der City haben sich umgestellt, nachdem sie ihre Gäste nicht mehr in den eigenen Räumen bedienen dürfen. Damit die Küche nicht kalt bleibt und die Kunden nicht entwöhnt, wird der Bringedienst und Mitnehmservice ausgebaut. Eine Übersicht dazu hat ebenfalls die City Initiative erstellt.

Im Ristorante Trulli ist die Küche weiterhin besetzt

Die Küche des Ristorante Trulli allerdings ist tatsächlich weiterhin geöffnet, derzeit zwischen zwölf und 20 Uhr können Kunden sich Essen entweder abholen oder liefern lassen. Mauro Cidario eröffnete sein Restaurant an der Von-der-Recke-Straße bereits vor 35 Jahren erstmals, mag zwar nicht klagen, aber weniger zu tun als in normalen Restaurantzeiten habe man natürlich schon. Einige Restaurants in der City haben offenbar mangels Nachfrage auch ihren Lieferservice bereits eingestellt. Im indischen Restaurant "Maharaja" an der Elisabethstraße etwa ist die Küche in diesen Tagen geschlossen.

Auch Mario und Angelika Campanile haben in ihrer Pizzeria an der Gildenstraße deutlich weniger zu tun: Der Mittagstisch der Geschäftsleute rundherum, der einen großen Teil der Kundschaft ausmacht, fehlt derzeit einfach. "Dafür ist immerhin der Lieferservice mehr geworden. Aber das ist kein Ausgleich", bilanziert Mario Campanile. Aber auch er will einen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise leisten, nicht nur mit dem Lieferangebot für alle: "Wir spendieren den Rettungsfahrern der Feuerwehr und der Krankenwagen jeden Tag fünf große Bleche Pizza. Als Dankeschön für ihren Einsatz."

Essen mitnehmen ist kaum gefragt -- außer beim Fastfood

Die Geschwister Rojda und Rodi Akangün machen mit ihrem Restaurant Urfa Okcabasi am Neumarkt ebenfalls mit beim Lieferservice; Verkauf an der Tür ist zwar möglich, werde aber kaum genutzt, betont Rodi Akangün. Von 12 bis 21.30 Uhr werde geliefert, die Resonanz sei aber deutlich schlechter als zu normalen Zeiten. Das "Subway" am Bahnhofvorplatz hingegen meldet durchaus nennenswerte Nachfrage, auch bei Mitnehmangeboten.

Die Liste der Gastronomen mit Liefer-und Abholservice von der City Initiative ist zu finden unter www.gelsenkirchen-city.de/city-initiative

