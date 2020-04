Sara Heinrich-Balestri aus Gelsenkirchen lebt und arbeitet als evangelische Pfarrerin im italienischen 9000-Seelen-Ort Castagneto Carducci - und das soll auch so bleiben. "Ich fühle mich hier gebraucht", sagt sie. Mit ihren Eltern Lisa und Rolf Heinrich in Buer hält sie regelmäßigen Kontakt per Telefon.