Corona: CDU Gelsenkirchen warnt vor schneller Kitaöffnung

Gelsenkirchen Monika Kutzborski (CDU) warnt vor einer schnellen Kitaöffnung, wie die Grünen in Gelsenkirchen es fordern. Es gehe nicht nur ums Wohl der Eltern.

"Eine zu schnelle und generelle Öffnung aller Kita-Einrichtungen in Gelsenkirchen wäre unverantwortlich. Nur eine schrittweise und behutsame Öffnung der Kindertagesbetreuungsangebote gewähren die dauerhafte und gesicherte Rückkehr in die Normalität“, warnt die Sprecherin der CDU-Fraktion im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familien, Monika Kutzborski, in einer Reaktion auf die aktuellen Forderungen der Vorsitzenden im Jugendamtselternbeirat Svenja Streich und der Kreisvorsitzenden der Grünen Adrianna Gorczyk.

"Es geht nicht nur raschen Betreuungsservice zum Wohl der Eltern"

„Es geht in der für alle sehr belastenden und schwierigen Corona-Situation nicht nur , sondern neben dem wichtigen Gesundheitsschutz für die Erzieher und der Kinder vor allem auch um ein durchdachtes soziales, psychologisches und pädagogisches Angebot in der täglichen Kita-Arbeit. Unsere Kitas leisten wertvolle und unersetzliche Erziehungs- und Bildungsarbeit mit sehr hohem qualitativem Anspruch. Dieser Aspekt muss bei einer Kita-Öffnung auch wieder im Mittelpunkt der Betreuung stehen. Unsere Erzieherinnen und Erzieher dürfen nicht zu Service-Kräften in Verwahreinrichtungen herabgestuft werden“, erklärt Kutzborski.

Monika Kutzborski sieht es als Aufgabe der Landesregierung in enger Abstimmung mit den Kita-Trägern und den Beschäftigtenvertretungen zu gehen. Dabei müssten für jede Einrichtung die besonderen Situationen vor Ort geprüft werden. Kutzborski: „Natürlich rächt sich jetzt auch der seit Jahren mangelnde Aufbauprozess an Kita-Plätzen in Gelsenkirchen, die dadurch bedingte niedrige Versorgungsquote verbunden mit fehlenden räumlichen Kapazitäten. Gerade in der jetzigen Lage braucht man dringend viele Einrichtungen mit kleinen Gruppen, um die Abstands- und Hygieneregeln bei Kindern zumindest ansatzweise einhalten zu können.“

