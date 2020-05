Corona: Caritas startet eine Mailberatung für junge Menschen

Gelsenkirchen. Corona-Krise: Die Caritas Gelsenkirchen startet eine themenoffene Mailberatung für junge Menschen. Persönliche Beratungstermine wieder möglich.

Unter dem Titel "#gemeinsamstatteinsam" soll sie jungen Menschen Hilfestellung und niederschwellige Unterstützung bieten, in diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie: Bereits am 4. Mai ist die themenoffene Mailberatung der Caritas Gelsenkirchen an den Start gegangen. Anonym können sich Betroffene unter 26 Jahren ihre Sorgen von der Seele schreiben - und sich so kostenlos durch speziell ausgebildete Kräfte beraten lassen.

Gelsenkirchen: Gerade junge Menschen von der Corona-Krise betroffen

Gerade junge Menschen seien, so die Caritas, in der Krise besonders betroffen. Der Wegfall des gewohnten Alltags und damit verbundene Einsamkeit, Konflikte im Elternhaus sowie Zukunftsängste angesichts ungewisser Fortführung von Ausbildung bzw. Schulangebot seien nur einige der Problemfelder, die bestehende Online-Angebote zurzeit vermehrt registrieren. Verstärkend komme hinzu, dass Offline-Angebote, wie beispielsweise die Schulsozialarbeit oder die Arbeit in den Beratungsstellen, nicht oder nur stark eingeschränkt genutzt werden könnten.

Hinter dem Angebot stehen die Jugendnotmail (zuständig alle jungen Menschen bis 19 Jahre), sowie die Online-Suizidprävention der Caritas (zuständig für die 20 bis 26-Jährigen). Beide Stellen verfügen über jahrelange Erfahrung in der Online-Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Chantal Abt und Julia Roth des Caritasverbands Gelsenkirchen leiten als Hauptamtliche die bundesweite Beratung.

Caritasverband Gelsenkirchen startet wieder die persönliche Beratung

Gefördert wird das Beratungsprojekt durch das Familienministerium des Bundes (BMFSFJ), ist vorerst befristet bis zum Jahresende und im Internet erreichbar unter u25-deutschland.de

Derweil startet der Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung sowie der Erziehungsberatung ebenfalls wieder mit Einzelgesprächen. Bereits seit Anfang der Woche sind Termine an der Kirchstraße 51 unter strengen Hygienemaßnahmen und Abstand möglich. Das Tragen eines Mundschutzes ist dabei Pflicht. Die Ehe-, Familien-und Lebens- und Erziehungsberatung ist erreichbar über die zentrale Telefonnummer 0209-158 06 10

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.