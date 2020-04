Corona: Wann Gelsenkirchens Grundschüler starten

Gelsenkirchen Eigentlich sollten am Montag 2500 Viertklässler in die Schulen zurückkehren. Nun sollen alle Jahrgänge ab 11. Mai tageweise zurück. Vielleicht...

Die Eltern der gut 10.000 Grundschüler in Gelsenkirchen müssen sich auf einen neuen Corona-Alltag einstellen. Entgegen der Ankündigung, dass ab 4. Mai nur die Viertklässler zurückkehren in die Schulen, soll dies ausschließlich für den 7. und 8. Mai gelten. Bis zum 7. Mai bleiben weiterhin alle Grundschüler, die nicht in der Notbetreuung sind, daheim. Zudem kehren am 7. und 8. Mai alle Förderschüler der Primarstufe in die Schulen zurück. Soweit der Stand am Donnerstag, 30. April, von 14 bis 18.30 Uhr. Dann ruderte Armin Laschet zurück und relativierte die Schulmail seines Ministeriums. Beschlossen werde alles erst am 6. Mai, sicher sei nur die Rückkehr der Viertklässler am 7. Mai.

Kinder sollen im Schnitt einmal je Woche in der Schule sein

Vom Montag, 11. Mai, an, so sieht es der am Donnerstag, 30. April, am Nachmittag eingegangene Brief aus dem Ministerium vor, kehren dann alle Grundschüler zurück in ihrer Schule. Tageweise, nach Jahrgängen sortiert, so sieht es das Ministerium vor. Dafür sollen die Schulen jetzt aufstellen, der Eltern zuverlässig über die Unterrichtstage ihrer Kinder bis zu den Sommerferien informiert. Wobei laut Ministerium wegen der Feiertage nicht gewährleistet werden kann, dass Kinder immer am gleichen Wochentag zur Schule gehen können.

Fertig ist in Gelsenkirchener Grundschulen längst der Plan für den -- angekündigten, nun jedoch verschobenen -- mit den Viertklässlern, wie Schulleiter am Donnerstag auf Nachfrage versicherten. Verwaltung, Schulleitungen und Schulaufsicht müssen ihre Pläne den neuen Vorgaben anpassen -- und haben damit umgehend begonnen.

Start mit "individuellen Vereinbarungen" zur Betreuung möglich

Die soll auch weiterhin für die infrage kommenden Kinder zur Verfügung stehen. Der offene Ganztag oder auch weitere Betreuungsangebote werden voraussichtlich aber nur an den Tagen greifen, an denen die Kinder laut Plan in der Schule sind. In der ersten Mitteilung der Stadt zu den neuen Vorgaben heißt es: "Möglicherweise wird es zunächst individuelle Vereinbarungen über die Wiederaufnahme der Betreuung im gewohnten Umfang geben müssen."

