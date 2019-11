Einen beliebten Klassiker zeigt das Consol Theater: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Vier Darsteller präsentieren eine Inszenierung nach dem gleichnamigen Kinderbuch des deutschen Schriftstellers Michael Ende.

Wieso kann eine Lokomotive schwimmen? Wer muss gehen, wenn das Land zu klein wird? Wie funktioniert eine Fata Morgana? Warum essen wir lieber verschimmelte Milch statt Baumrindenpüree mit Pferdehufen? Viele Fragen und Rätsel haben Jim und Lukas zu lösen, als sie mit der Lokomotive Emma auf große Fahrt gehen. Denn einmal das Zuhause hinter sich gelassen, ist die Welt plötzlich voller Überraschungen. Riesen, Drachen und entführte Prinzessinnen machen aus ihrer Heimatsuche eine rasante Abenteuerreise.

Das Thema „Diversität“ spielt auch eine Rolle

„Uns war es wichtig, wie auch bei den anderen Produktionen, mit einem Thema zu arbeiten, dass gerade in der Luft liegt“, sagt die Regisseurin Andrea Kramer. Die Themen Diversität, Ausgrenzung und Zusammenhalt seien durch die besonderen Figuren, denen Lukas und Jim Knopf auf ihrer abenteuerlichen Reise begegnen, besonders gut verarbeiten worden.

Dazu gehört etwa der Scheinriese „Herr Tur Tur“ oder der Halbdrache „Nepomuk“, dessen Mutter ein Nilpferd war – beides Wesen, die nicht unbedingt ins System passen. Trotzdem sind sie es, die Jim Knopf und Lukas Lösungen anbieten, damit sie ihre Reise fortsetzen können.

Die Inszenierung setzt sich nicht nur aus Theater an sich zusammen, sondern auch Tanz und Bewegung ist dort eingebunden. Es wird auch gesungen. Die Form des Objekttheaters nutzen die Macher, um die Lokomotive „Emma“ darzustellen. Fließend ineinander über gehen die Bühnenbilder. „Das wandelbare Bühnenbild soll auch für die Zuschauer einen Reiseeffekt kreieren“, sagt die Dramaturgien Sylvie Ebelt. So führt diese bildliche Reise ins Lummerland, in die Wüste, in die Vulkanstadt, in die Drachenstadt und auch aufs Meer.

Die Schauspieler (v.l.n.r.): Xolani Mduli, Thomas Kaschel, Peter Herff und Miriam Berger begutachten die Lokomotive „Emma“. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen Für zwei Termine gibt es noch Karten Die ausverkaufte Premiere findet am Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr statt. Die 15 ebenfalls ausverkauften Schulvorstellungen folgen vom 2. Dezember bis 21. Januar. Restkarten gibt es noch für die Vorstellung am Sonntag, 8. Dezember, 11 Uhr. Ansonsten ist auch ein Besuch am Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr möglich. Es wird darum gebeten, rechtzeitig Karten zu reservieren. Weitere Informationen zur Reservierung und zu den Vorstellungen auf: www.consoltheater.de

Die literarische Handlung habe man in eine selbstkreierte Rahmengeschichte eingebunden. So sind es vier Kinder, die in einem Feriencamp, die Abenteuer von Jim Knopf und seinen Mitspielern erfinden und je nach Szene ein bis drei Jims, erkennbar an einer Mütze, die jeweils diese Abenteuer erleben. In die verschiedenen Rollen schlüpfen bei der Inszenierung die Schauspieler Xolani Mduli, Thomas Kaschel, Peter Herff und Miriam Berger. Die Musik zum Stück kommt von Radek Fedyk. Für die Ausstattung ist Stefanie Stuhldreier verantwortlich.

Premiere und Schulvorstellungen sind bereits ausverkauft

„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ für Kinder ab sechs Jahren ist eine Koproduktion mit dem Theater Kohlenpott aus Herne. So wird das Stück nicht nur im Consol Theater zu sehen sein, sondern auch eine Woche lang in den Flottmannhallen in Herne. Dafür soll es im nächsten Jahr, Anfang der neuen Spielzeit, ein Stück vom Theater Kohlenpott geben, das im Consol Theater gespielt wird. „Es ist noch nicht klar, was gezeigt wird, aber es wird wahrscheinlich ein Klassiker werden“, so Georg Kentrup vom Leitungsteam des Consol Theaters.

Dass ein Klassiker gewählt wurde, scheint auch in Gelsenkirchen gut anzukommen. Kentrup: „Die Premiere und die Schulvorstellungen sind bereits komplett ausverkauft.“