Citymanagerin startet Umfrage zu Weihnachtsmarkt 2020

Buers neue Citymanagerin Aylin Gimmerthal will per Umfrage herausfinden, wie sich die Bueraner ihren Weihnachtsmarkt wünschen. „Ich habe festgestellt, dass die Meinungen unter Einzelhändlern, Schaustellern und Bürgern unterschiedlich sind“, begründet sie die Initiative.

Online können Interessierte über die Frage „Wie wünschen Sie sich den zukünftigen Weihnachtsmarkt?“ abstimmen und ihr Häkchen bei einer der drei vorgegebenen Antworten setzen: a) Alle Stände verteilen sich auf die Hochstraße (aktuelles Konzept mit größerem Angebot an Ständen); b) Weihnachtsdorf am Dom (Vergleich: Weihnachtsmarkt auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Innenstadt); c) 4-5 kleine Themenmärkte an unterschiedlichen Plätzen. Möglich sind auch völlig andere Anregungen, die individuell notiert werden können.

Abrufbar ist die Umfrage unter https://lmy.de/JSqF3. Sie ist bis einschließlich 10. Januar 2020 online.