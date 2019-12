Gelsenkirchen. Der Cirque Bouffon schlägt sein Zelt wieder in Gelsenkirchen auf. Zu sehen gibt es „Nandou“. Der Zirkus verspricht ein herzberührendes Erlebnis.

Cirque Bouffon zurück in Gelsenkirchen: Neue Show „Nandou“

Im Frühjahr kommt wieder der Cirque Bouffon mit seinem rot-weißen Zelt vor das Musiktheater im Revier – diesmal mit seiner Show „Nandou“. Der Vorverkauf ist diese Woche gestartet.

Die Inszenierung „Nandou“ des französische Regisseurs Frédéric Zipperlin wird die Zuschauer in eine neue Dimension des Nouveau Cirque entführen. Der Zirkus verspricht: Liebenswerte Clowns, Luftakrobaten, Körperkünstler und musikalische Virtuosen garantieren ein herzberührendes Erlebnis.

Was die Zuschauer erwartet

Es gibt ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern des Ensembles. Darbietungen am Vertikalseil und am Washington-Trapez sowie Hand in Hand-Akrobatik und skurrile Weltklasse-Clowns finden sich in der neuen Show ebenso wieder wie die wunderbare Musik mit dem typische Bouffon-Gesang.

Der Komponist Sergej Sweschinskij hat speziell für „Nandou“ 13 einfühlsame Kompositionen erschaffen und wird mit seinen Musikerkollegen Rudik Yakhin und Adam Tomaszwski das Publikum erneut in träumerische Klangwelten entführen. „Nandou“ ist ein Universum voller Poesie und Lebensfreude.

Die sympathische Kompanie bietet in ihrem intimen 400-Plätze-Zelt ein artistisch-musikalisches Spiel aus Fantasie für Herz und Seele – komplett abseits vom klassischen Zirkus und ohne Tiere. Eine glanzvolle Kombination aus Artistik, Poesie, Anmut und Ideenvielfalt fernab des Mainstreams.

Der Cirque Bouffon schlägt sein Zelt – wie schon in den Vorjahren – rund um Ostern auf dem Kennedyplatz auf. Die Show beginnt am 1. April 2020. Bis zum 26. April wird „Nandou“ zu folgenden Zeiten aufgeführt: mittwochs bis freitags um 19.30 Uhr, samstags um 14.30 und 19.30 Uhr, sonntags um 14.30 und 17.30 Uhr. Montags und dienstags gibt es keine Vorstellungen – außer am Ostermontag, 13. April. Das Zelt ist beheizt.

Tickets ab 24,90 Euro sind ab sofort erhältlich – unter anderem auch im WAZ-Leserladen, Ahstraße 12. Auch an der Abendkasse werden Karten verkauft.