Gelsenkirchen. Christian Schreiner ist von den Apothekern aus Gelsenkirchen zum Kreisvertrauenapotheker gewählt worden. Er folgt auf Rainer Grummel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christian Schreiner zum Kreisvertrauensapotheker gewählt

Die Apothekerinnen und Apotheker aus Gelsenkirchen haben Christian Schreiner zum Kreisvertrauensapotheker und Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Der 50-jährige selbstständige Apotheker (Buersche Falken-Apotheke) ist damit für die kommenden fünf Jahre Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort und zugleich Verbindungsstelle der Apothekerschaft zur Apothekerkammer in Münster.

Christian Schreiner Foto: Apothekerkammer Westfalen-Lippe

„Ob wichtige Informationen vor Ort kommuniziert, Ideen weitergegeben, Streitigkeiten geschlichtet oder Glückwünsche zu Jubiläen überbracht werden müssen – in all diesen und weiteren Situationen sind unsere Kreisvertrauensapotheker wichtige Schnittstellen in die Kollegenschaft vor Ort“, sagt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe über die Bedeutung des Ehrenamtes.

Vorgänger war der Gelsenkirchener Rainer Grummel

Als Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit fungiert Christian Schreiner zugleich als lokaler Ansprechpartner für die örtlichen Medien. Schreiner übernimmt beide Ämter von Rainer Grummel. Grummel war seit 1990 Kreisvertrauensapotheker und seit 1997 Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit.

Kerstin Klang Foto: Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Zur Stellvertreterin Schreiners wählten die Apotheker aus Gelsenkirchen – Angestellte, Selbstständige wie auch nicht mehr berufstätige Pharmazeuten – die angestellte Apothekerin Kerstin Klang von der Sonnen-Apotheke, die auch Delegierte der Kammerversammlung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe ist. Die 44-Jährige folgte auf Nicole Weissenberg.