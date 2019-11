Chefredakteur Ralf Laskowski verlässt Radio Emscher-Lippe

Chefredakteur Ralf Laskowski (45) verlässt Radio Emscher-Lippe (REL) und wechselt Anfang des Jahres zu Radio NRW nach Oberhausen. In seiner neu geschaffenen Funktion wird er für die strategisch-inhaltliche Entwicklung neuer digitaler Produkte zuständig sein. Der Bueraner untersteht dabei direkt der Radio-NRW-Geschäftsführung. Unter Laskowskis fast 15-jähriger Leitung hat REL in der Publikumsgunst deutlich gewonnen und zuletzt erneut mit 27 Prozent Marktanteil seine führende Position im Sendegebiet Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop noch vor öffentlich-rechtlichen Sendern behauptet. Seit 2009 erhielt Radio Emscher-Lippe mit Sitz in Buer neun Auszeichnungen, darunter Mitte November den Hörfunkpreis der Landesanstalt für Medien und im Oktober den Deutschen Radiopreis 2019 in der Kategorie „Beste Sendung“ – den „Radio-Oskar“, wie Laskowski selbst sagt.