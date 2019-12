In Gelsenkirchen-Schalke ist am Samstagabend, 28. Dezember, ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Gelsenkirchen-Schalke. Nach dem Brand in Gelsenkirchen mit einem Todesopfer geht die Suche nach der Ursache weiter. Ein Ergebnis könnte nächste Woche vorliegen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand mit Todesopfer: Ursachenermittlung dauert noch an

Nach dem tödlichen Brand in einem Wohnhaus in Gelsenkirchen-Schalke suchen die Ermittler der Polizei nach der Ursache, die zu dem Unglück in dem Mehrfamilienhaus an der Grenzstraße geführt hat. „Die Ermittlung der Brandursache wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Polizeisprecher Christopher Grauwinkel. „Mit einem Ergebnis ist voraussichtlich erst in der nächsten Woche zu rechnen.“

Das Feuer, das die Brandwohnung in der dritten Etage komplett zerstört hat, war in der Nacht zu Sonntag, 29. Dezember, gegen 23 Uhr ausgebrochen. Rettungskräfte der Gelsenkirchener Feuerwehr konnten einen 34-jährigen Mieter nur noch tot aus der Wohnung bergen.

Feuerwehr verfügt über Unterbringungsschecks für Hotels

Auch die Wohnung einer fünfköpfigen Familie im zweiten Obergeschoss wurde durch eindringendes Löschwasser beschädigt. Drei Kinder wurden bei Verwandten untergebracht. Wo Vater und Mutter Unterschlupf bekommen haben, ist noch unklar. Die Feuerwehr hält nach Angaben ihres Sprechers Carsten Jost Unterbringungsschecks „für Hotels und Herbergen“ bereit, um Menschen „kurzfristig ein Dach über dem Kopf“ zu beschaffen. Solche Schecks wurde laut Feuerwehrbericht in der Einsatznacht aber nicht ausgegeben. Auch die Stadt leistet Hilfe, etwa über das Sozialamt und die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle (ZFW). Eine Antwort der ZFW zur Lage der Mieter steht noch aus.