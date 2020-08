Brand: Feuerwehr Gelsenkirchen löscht brennende Dachwohnung

In einer Dachgeschosswohnung in Gelsenkirchen ist am Freitag, 7. August, ein Feuer ausgebrochen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Walpurgisstraße im Gelsenkirchener Stadtteil Bulmke-Hüllen ist am Freitag, 7. August, Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.

Keine Verletzten beim Wohnungsbrand in Gelsenkirchen

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei gegen 18.45 Uhr in der Küche einer Dachgeschosswohnung aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

