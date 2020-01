Gelsenkirchen-Horst. Das Gelsenkirchener Gremium hört einen Sachstandsbericht über die Öffnungszeiten der Dienststelle. Weiteres Thema ist die Trauerhalle Horst-Süd.

Bezirksvertretung West erörtert Polizeiwache Horst

Der Zustand der Trauerhalle auf dem Friedhof Horst-Süd steht auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung West am heutigen Dienstag, 14, Januar, 16 Uhr, im Schloss Horst. Gelsendienste liefert einen mündlichen Sachstandsbericht, nachdem die Politik Bürger-Beschwerden über eine eingeschränkte Nutzung des Behinderten-WC und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes erreicht hatten. Weitere brisante Themen: die laut SPD-Fraktion „unregelmäßigen Öffnungszeiten der Polizeidienststelle Horst und Schrottimmobilien. In beiden Fällen stehen Mitarbeiter der Polizei bzw. der Stadt Rede und Antwort.

Darüber hinaus hat das Gremium die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen an der Gemeinschaftsgrundschule/PTA-Lehranstalt an der Flurstraße 100 in Beckhausen zu entscheiden. Dort plant die Verwaltung Investitionen in Höhe von 215.000 Euro. Auf der Tagesordnung steht schließlich auch der Beschluss über die Sonntagsöffnungen im Einzelhandel in 2020. Im Stadtteil Horst sind vier verkaufsoffene Sonntag in Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen geplant.

Die Bezirksvertretung West tagt im Rittersaal von Schloss Horst, Turfstraße 21. Die Sitzung ist öffentlich.