Gewitter in Gelsenkirchen: Baum stürzt auf Stromleitung

Buer. Die Feuerwehr Gelsenkirchen war nach dem Gewitter am Donnerstagabend im Einsatz. Am Springemarkt in Buer riss eine Stromleitung ab.

Wegen eines Gewitters ist die Feuerwehr Gelsenkirchen am Donnerstagabend zu 18 Einsätzen in Buer und Hassel ausgerückt. Im Bereich Springemarkt in der Bueraner Innenstadt ist ein Baum auf eine Stromleitung gefallen, die von Haus zu Haus gespannt war, und hat diese abgerissen. Die Ele musste die Leitungen stromlos schalten, damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Baum wegräumen konnten. Am Freitag werden dann weitere Reparaturarbeiten durchgeführt.

Gleichzeitig wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Hassel gerufen. Wie sich herausstellte war hier aber nur Essen auf dem Herd angebrannt. (red)