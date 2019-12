Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitslosengeld I und II

In Gelsenkirchen waren zum letzten Monatswechsel 16.448 Menschen arbeitslos gemeldet; die Quote lag bei 12,7 Prozent und damit mehr als zweieinhalb mal so hoch wie der Bundesschnitt (4,8 Prozent). 13.339 Gelsenkirchener werden vom Jobcenter betreut. Sie sind länger als ein Jahr arbeitslos und beziehen damit Arbeitlosengeld II (Hartz IV).

Von der Agentur für Arbeit betreut werden die Menschen, die maximal ein Jahr ohne Job sind. Sie beziehen ein sich am letzten Gehalt orientierendes Arbeitslosengeld I. Das betraf in Gelsenkirchen Ende November 3109 Personen.