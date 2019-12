Gelsenkirchen-Scholven. Eine 26-Jährige Gelsenkirchenerin hat offenbar unter Alkoholeinfluss ein Auto gerammt. Sie ergriff die Flucht, die Polizei stellte sie daheim.

Alkohol: Gelsenkirchenerin (26) rammt Auto und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am ersten Weihnachtstag auf dem Parkplatz eines Bowlingcenters in Gelsenkirchen-Scholven musste eine 26-jährige Polo-Fahrerin zwei Blutproben und ihren Führerschein abgeben.

Die Frau aus Gelsenkirchen hatte dort gegen 5.30 Uhr mit ihrem Pkw beim Ausparken einen anderen Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Unfallverursacherin konnte in der Wohnung, in der sie gemeldet ist, angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten bei ihrem Besuch Alkoholgeruch in der Atemluft der 26-jährigen fest und nahmen sie mit zur Wache.

Möglicherweise weitere Autos beschädigt auf dem Heimweg

So wie das Auto der Unfallfahrerin aussah, vermutet die Polizei, dass die Frau auf dem Weg nach Hause weitere Unfälle verursacht hat. Die Ermittlungen dauern an.