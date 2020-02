Gelsenkirchen/Berlin. Reaktionen zum Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer aus der CDU Gelsenkirchen: Was Ex-OB Oliver Wittke seiner Partei jetzt empfiehlt.

Diese Nachricht kam am Montagmorgen für viele überraschend: Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und kündigt ihren Rücktritt als CDU-Parteivorsitzende an. Die WAZ hat sich bei Parteimitgliedern in Gelsenkirchen umgehört und Reaktionen eingefangen.

Gelsenkirchens CDU-Chef Sascha Kurth: „Sie hat meine Anerkennung“

Sascha Kurth Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Für diese schwere Entscheidung hat sich AKK meinen vollen Respekt verdient“, sagt Gelsenkirchens CDU-Chef Sascha Kurth. „Bekannterweise war sie zwar nicht meine Favoritin bei der Wahl 2018, für ihre Anstrengungen, unsere CDU wieder zu klarem bürgerlichen Profil zu führen, hat sie allerdings meine Anerkennung – auch wenn Teile ihrer eigenen Anhänger das möglicherweise anders sehen. Dies und sicherlich auch einige eigene Fehler führen jetzt zu dieser logischen Konsequenz – Thüringen hat gezeigt, dass offenbar die weitere Basis fehlt. Unsere CDU braucht jetzt eine Spitze, die zusammenführt, die nicht polarisiert und in allen Strömungen unserer Partei respektiert wird.“

Zur Frage, wer als Nachfolger für AKK in Frage käme, antwortet Kurth: „Von den 2018er Kandidaten könnte Jens Spahn eine solche Funktion einnehmen, aber auch Armin Lachet hat als NRW-Ministerpräsident gezeigt, dass er zusammenführen kann.“

Gelsenkirchens MdB Oliver Wittke: „Ich bedaure den Rückzug sehr“

Oliver Wittke Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auch Kurths Amtsvorgänger, der Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Oliver Wittke, zeigt sich bestürzt: „Ich bedaure den Rückzug von AKK sehr“, antwortet er und macht aber auch gleich klar, dass er „die Brandmauern zu AfD und Linke beibehalten“ wolle. Er sagt: „Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehören jetzt in eine Hand und es darf keine Verschiebung des Koordinatenkreuzes der CDU geben.“