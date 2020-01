Gelsenkirchen 1500 Meter langer Tunnel geplant

In Gladbeck soll der Ausbau der Bundesstraße 224 zur Autobahn 52 über eine Tunnellösung kommen. Von der Phönix- bis zur Grabenstraße ist ein 1,5 Kilometer langer Volltunnel auf Gladbecker Stadtgebiet geplant.

Einen Großteil der Baukosten in Höhe von 100 Millionen Euro will der Bund tragen. Das Land NRW finanziert die städtebauliche Integration der Autobahn mit zehn Millionen Euro, davon trägt die Stadt maximal zwei Millionen Euro als Eigenanteil. Der Tunnel wäre einer der längsten in NRW.