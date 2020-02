Gelsenkirchen. 3200 Menschen in Gelsenkirchen feierten 2019 einen 90. oder höheren Geburtstag. Neue Statistik sagt auch etwas über die Zahl der Ehejubiläen.

77 Gelsenkirchener wurde 2019 mindestens 100 Jahre alt

Insgesamt sind 3200 Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr 90 Jahre oder älter geworden. Das geht aus der Statistik der Stadtverwaltung hervor, über die die Stadtpressestelle jetzt informierte. Demnach erreichen deutlich mehr Frauen als Männer dieses Alter.

So feierten 890 Männer und 2310 Frauen ihren 90. oder einen höheren Geburtstag. Ein dreistelliges Alter erreichten insgesamt 77 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener.

Bei den Ehejubiläen konnte die Stadt Gelsenkirchen 190 Paare ehren. Im Einzelnen wurde in Gelsenkirchen im Jahr 2019 115-mal Goldene Hochzeit (50 Jahre) gefeiert. 61 Paare begingen ihre Diamantene Hochzeit (60 Jahre) und 16 Ehepaare ihre Eiserne Hochzeit (65 Jahre).

Für Ehejubiläen muss ein Antrag gestellt werden

Die Ehrungen für langjährige Ehepaare können nur auf Antrag erfolgen, denn anders als bei Altersjubiläen ist der Hochzeitstag nicht unbedingt bei einer städtischen Dienststelle erfasst. So haben einige Gelsenkirchener Jubilare ihre Ehe nicht in einem Gelsenkirchener Standesamt geschlossen. Entsprechende Anträge werden bei Vorlage des Stammbuches oder der Heiratsurkunde in den Bürgercentern im Hans-Sachs-Haus, in der Vorburg von Schloss Horst, an der Cranger Straße 262 und im Rathaus Buer entgegengenommen. Sie sollten spätestens vier Wochen vor den jeweiligen Jubiläen gestellt werden.

Der Besuch bei einer der genannten Dienststellen lohnt sich laut Stadt, denn alle Ehejubilare erhalten neben dem Glückwunschschreiben des Oberbürgermeisters eine Einladung zu einer gemeinsamen Feier.

Für Ehrungen zu Altersjubiläen ist der Weg zur Stadtverwaltung nicht nötig, da sie in einer städtischen Datenbank erfasst sind. Vom 100. Geburtstag an gratulieren Repräsentanten der Stadt Gelsenkirchen persönlich. Zum 80., 85., 90. und 95. Geburtstag gibt es ein Glückwunschschreiben. Im Jahr 2019 wurden auf diese Weise 4738 Bürgerinnen und Bürger geehrt.